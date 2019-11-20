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Espreso.tvОбществоЯ хотел быть дипломатом или пограничником, - Зеленский

Я хотел быть дипломатом или пограничником, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, хотел ли учиться за рубежом и стать президентом

Об этом он сказал во время встречи с молодежью в рамках Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", передает Украинская правда.

"Я хотел учиться на дипломата в Киеве. Но я тогда жил в Кривом Роге - и Киев был для меня заграницей", - ответил президент.

"Я хотел быть пограничником", - сказал он и добавил, что как президент какой-то мере охраняет границу.

Зеленский рассказал, что считает своим самым успешным проектом свою семью: "Потому что это очень мощное объединение. Потому что с самого начала, когда мы поженились, мы сделали студию "Квартал 95", потом у нас появлялись дети и проекты. Поэтому я не могу сказать, что я в жизни что-то сделал сам".

"Что касается лучшего проекта - я считаю, что он впереди. Потому что нельзя жить без мечты ... Я уверен, что в течение этих 5 лет мы сделаем, чтобы Украина была лучшим европейским проектом", - добавил президент.

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