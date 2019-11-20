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Espreso.tvОбществоВсе материалы дела ПриватБанка переданы в НАБУ, - Рябошапка

Все материалы дела ПриватБанка переданы в НАБУ, - Рябошапка


фото: reuters
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, в какие органы передали производства, которые расследовали подразделения ГПУ

Об этом он рассказал во время пресс конференции, передает Эспрессо.TV .

"Самое интересное дело - расследование Приватбанка, и это производство передано в НАБУ, чтобы объединить все материалы в одних руках и в одном органе досудебного расследования", - сообщил Рябошапка.

Он добавил, что в ГПУ осталось несколько десятков производств, которые вскоре передадут в другие органы.

"У нас действительно не только главное следственное управление и управление спецрасследований, еще есть главная военная прокуратура, там есть еще следственные отделы, и на сегодня там осталось чуть больше нескольких десятков производств, которые мы еще не передали, но мы их передадим, все" - сказал Рябошапка

Генпрокурор отметил, что нельзя четко сказать статистику, куда больше передано дел.

"Нельзя сказать, какой следователь подразделение, куда передал больше дел, и сама военная прокуратура имела большое количество производств с экономическими и коррупционными преступлениями. Этих коррупционных преступлений там было чуть ли не треть, главная военная прокуратура занималась преступлениями связанными с коррупцией, соответственно мы их передавали или в НАБУ, если это был чиновник, или в ГБР ", - отметил Рябошапка.

Он сказал, что передача дел зависит только от подследственности.

"Дела, касающиеся управления спецрасследований, часть должна быть передана в ГБР, 40 производств в НАБУ и САП, и еще меньше в полицию и СБУ. Что касается главного следственного управления, там практически уже не было производств, начали раньше передавать. Нет какой-то конкретной логики или динамики передачи дел. Зависит только от подследственности ", - добавил генпрокурор.

 

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