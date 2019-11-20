Возле Верховной Рады произошло ДТП с участием трех автомобилей

20 ноября, 2019, 10:32

В Печерском районе Киева, под Верховной Радой произошло ДТП с участием трех автомобилей

Как рассказал Стражам Еспресо водитель автомобиля Volkswagen Golf, он двигался по улице Грушевского от Европейской площади. Перекресток с Шелковичной проезжал на разрешающий сигнал светофора, как вдруг перед ним повернул встречный автомобиль Kia Rio.

Водитель Фольксвагена пытался избежать аварии, принял чуть левее однако столкновение с Kia все равно произошло. От удара Kia раскрутило как волчок, а Golf продолжил движение и врезался в SsangYong Korando, который стоял на поворот в левой полосе за Kia Rio.

Медики скорой помощи, прибывшие по вызову, оказали помощь на месте, от госпитализации участники аварии отказались. На месте работают патрульные полицейские, которые занимаются оформлением аварии.

Отметим также, что в результате затруднено движение транспорта по улице Грушевского от площади Славы в направлении Европейской.