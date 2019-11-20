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Espreso.tvОбществоВерховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу

Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу


фото: reuters
Верховный Суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в Республику Польша, которые имели место в 2018 году
Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.
 
"Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили в деле по его иску к Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Министерства внутренних дел Украины о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по реадмиссии истца в Республику Польша", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что Саакашвили просил признать незаконными действия правоохранительных органов от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о возвращении его в Польшу. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми истцу было отказано.
 
"Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит. Решение принято во время судебного заседания 19 ноября 2019 года. Полный текст постановления будет изготовлен в течение пяти дней", - добавили в пресс-службе.
 

 

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