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Espreso.tvОбществоВ Украине впервые ухудшились потребительские настроения после победы Зеленского на выборах

В Украине впервые ухудшились потребительские настроения после победы Зеленского на выборах

Потребительские настроения украинцев в октябре 2019 года ухудшились впервые после президентских выборов

Об этом говорится в обзоре исследовательского агентства Info Sapiens.

Так, в октябре потребительские настроения снизились на 1,6 п. по сравнению с сентябрем, показатель достиг 95,9 по 200-балльной шкале, тогда как год назад этот показатель был на уровне 56,9.

В частности, ухудшились ожидания украинцев в отношении курса гривни на ближайшие три месяца: индекс девальвационных ожиданий вырос на 13,7 п. - до 129,3.

Октябрьский показатель индекса ожиданий динамики безработицы вырос на 0,5 п. - до 111,6, а индекс инфляционных ожиданий - на 2,3 п., до 179,1.

В целом, по данным исследования, индекс текущего положения в октябре вырос на 0,1 п. - до 88,1, в том числе индекс текущего личного материального положения снизился на 0,7 п. - до 82,6.

В то же время в октябре украинцы были более склонны делать крупные покупки: по сравнению с сентябрем: индекс целесообразности таких покупок вырос на 0,9 п. и установился на отметке 93,7.

По данным Госстата, индекс экономических ожиданий в октябре сократился на 2,7 п. И составил 101,1. В частности, три его составляющих также показали снижение: индекс ожидаемых изменений личного материального положения упал на 5,1 п. - до 92,8, индекс ожидаемого развития экономики на ближайший год - на 2,4 пункта, до 105,1, индекс ожиданий развития экономики страны на ближайшие пять лет - на 0,6 п. до 105,3.

Исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине проводится с июня 2000 года. Сначала его осуществляла компания GfK Ukraine, а с 2019 года исследование проводит Info Sapiens при содействии Dragon Capital. Опрашивается 1 тыс. респондентов.

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