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Espreso.tvМирВ США расследуют дело против Swedbank за нарушение антироссийских санкций, - СМИ

В США расследуют дело против Swedbank за нарушение антироссийских санкций, - СМИ


фото: reuters
Правоохранительные органы США начали расследование в отношении отдела Swedbank в одной из Балтийских стран из-за возможного нарушения американских санкций против России

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT.

"Правоохранительные органы США расследуют, позволял ли отдел Swedbank в Прибалтике провести переводы денег на нарушение американских санкций против России", - говорится в сообщении.

По информации телеканала, речь идет о переводах между российским производителем вооружения концерном "Калашников", внесенным в санкционный список, и компанией "Калашников США" (Флорида), которая производит оружие на основе российской модели.

Как утверждают тележурналисты, российская компания перечислила более 1 миллиона евро компании в США в то время, когда акционером обеих компаний был Искандер Макмудов, который также был крупнейшим клиентом эстонского отдела Swedbank.

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Сами транзакции произошли, когда российская компания уже была внесена в санкционный список Вашингтона в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Старейший и крупнейший банк Швеции Swedbank уже находится под следствием в Латвии, Эстонии, Швеции и США после обвинений в вероятно подозрительных переводах на сумму свыше 100 миллиардов долларов.

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