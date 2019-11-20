В полиции Киева рассказали о мерах безопасности в связи с празднованием Дня Достоинства и Свободы
Об этом заявляет пресс-служба столичной нацполиции.
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что 21, 22 и 23 ноября в Киеве и по всей Украине планируется проведение массовых мероприятий.
"Полиция, гвардейцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога готовы к проведению массовых мероприятий. Только в Киеве в эти дни планируется проведение пяти акций, мы будем привлекать достаточное количество правоохранителей", - заявил Яровой.
Первый заместитель министра добавил, что ситуационные центры Нацполиции уже начали свою работу.
"Лично обращаюсь к каждому руководителю подразделения - максимально отслеживайте оперативную ситуацию и будьте готовы на нее реагировать, четко следуйте координации и взаимодействию", - отметил Яровой.
Глава Национальной полиции Игорь Клименко подчеркнул, что главная задача правоохранителей - не допустить провокаций.
"Национальная полиция готова к обеспечению безопасности во время массовых мероприятий. Обращаю внимание личного состава и руководителей на то, чтобы не допустили провокации во время акций", - отметил Клименко.
Глава Национальной гвардии Украины Николай Балан отметил, что согласно уже утвержденным планам, на улицах столицы будет патрулировать достаточное количество солдат Нацгвардии.
"Среди них будут и группы пожаротушения и мониторинга, и группы медицинского обеспечения. А для обеспечения устойчивой связи мы планируем развернуть дополнительный пункт управления и обеспечили дополнительные резервы", - добавил Балан.
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