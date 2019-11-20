В НБУ пожаловались послу США Тейлору на препятствия в сотрудничестве с МВФ

20 ноября, 2019, 09:38

Председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий рассказал временному поверенному в делах США в Киеве Уильяму Тейлору о препятствиях на пути к сотрудничеству с МВФ, с которыми столкнулись в Нацбанке

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"...очевидны попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа бывших владельцев банков, исключить сотрудничество с МВФ через информационные атаки и судебные решения, целью которых является дискредитация НБУ и реформ в финансовом секторе", - отметил Смолий.

Он поднял также тему судебных процессов против бывших владельцев обанкротившихся банков, важности возвращения средств государству и вкладчикам и роли судебной реформы в этом.

Глава НБУ также указал на систематические попытки различными способами ограничить расходы Национального банка на юридические услуги, которые необходимы для возвращения долгов владельцами обанкротившихся банков.

Команда НБУ, правительства и Офиса президента прилагает максимальные усилия, чтобы реформы продолжались, и новая программа сотрудничества с МВФ стала реальностью, заверил Смолий.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является одной из первоочередных задач украинской власти", - подчеркнул руководитель регулятора.