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Espreso.tvОбществоВ НБУ пожаловались послу США Тейлору на препятствия в сотрудничестве с МВФ

В НБУ пожаловались послу США Тейлору на препятствия в сотрудничестве с МВФ

Председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий рассказал временному поверенному в делах США в Киеве Уильяму Тейлору о препятствиях на пути к сотрудничеству с МВФ, с которыми столкнулись в Нацбанке

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"...очевидны попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа бывших владельцев банков, исключить сотрудничество с МВФ через информационные атаки и судебные решения, целью которых является дискредитация НБУ и реформ в финансовом секторе", - отметил Смолий.

Он поднял также тему судебных процессов против бывших владельцев обанкротившихся банков, важности возвращения средств государству и вкладчикам и роли судебной реформы в этом.

Глава НБУ также указал на систематические попытки различными способами ограничить расходы Национального банка на юридические услуги, которые необходимы для возвращения долгов владельцами обанкротившихся банков.

Команда НБУ, правительства и Офиса президента прилагает максимальные усилия, чтобы реформы продолжались, и новая программа сотрудничества с МВФ стала реальностью, заверил Смолий.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является одной из первоочередных задач украинской власти", - подчеркнул руководитель регулятора.

  • Напомним, 14 ноября миссия МВФ прибыла в Киев
  • Сейчас Украина ведет переговоры о возможности открытия 3-летней программы EFF на $5-6 млрд

 

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