 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ НАТО намерены признать космос пятой сферой военной деятельности

В НАТО намерены признать космос пятой сферой военной деятельности

Североатлантический альянс намерен признать космос своей новой оперативной сферой

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Радио Саобода.

"Ожидаю, что министры согласятся признать космическое пространство в качестве отдельной сферы деятельности нараовне с воздушной и наземной сферами и киберпространством", - сказал Столтенберг.

По его словам, признание космического пространства сферой военной деятельности поможет в развитии систем навигации, связи и раннего оповещения.

До сих пор сферой военной деятельности были суша, воздух и море, позже туда добавили киберпространство.

Космос может стать пятой сферой военной деятельности между государствами, если его таким признает НАТО.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать