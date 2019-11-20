В НАТО намерены признать космос пятой сферой военной деятельности
20 ноября, 2019, 14:20
Североатлантический альянс намерен признать космос своей новой оперативной сферой
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Радио Саобода.
"Ожидаю, что министры согласятся признать космическое пространство в качестве отдельной сферы деятельности нараовне с воздушной и наземной сферами и киберпространством", - сказал Столтенберг.
По его словам, признание космического пространства сферой военной деятельности поможет в развитии систем навигации, связи и раннего оповещения.
До сих пор сферой военной деятельности были суша, воздух и море, позже туда добавили киберпространство.
Космос может стать пятой сферой военной деятельности между государствами, если его таким признает НАТО.
Читайте также
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения
-
-
Читайте также
-
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения
-