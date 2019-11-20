В НАТО намерены признать космос пятой сферой военной деятельности

20 ноября, 2019, 14:20

Североатлантический альянс намерен признать космос своей новой оперативной сферой

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Радио Саобода.

"Ожидаю, что министры согласятся признать космическое пространство в качестве отдельной сферы деятельности нараовне с воздушной и наземной сферами и киберпространством", - сказал Столтенберг.

По его словам, признание космического пространства сферой военной деятельности поможет в развитии систем навигации, связи и раннего оповещения.

До сих пор сферой военной деятельности были суша, воздух и море, позже туда добавили киберпространство.

Космос может стать пятой сферой военной деятельности между государствами, если его таким признает НАТО.