В метро Киева временно прекратили работать все желтые турникеты
20 ноября, 2019, 12:50
В киевском метрополитене перестали работать все желтые турникеты - оплата с помощью бесконтактной банковской карточки временно недоступна. Проблему обещают устранить в течение часа
Об этом сообщает LIGA.net.
Об этом изданию рассказала дежурная на одной из станций метро.
На странице Facebook киевского метрополитена сообщили, что проводят технические работы. Неисправность пообещали устранить в течение часа.
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