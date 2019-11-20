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Espreso.tvОбществоВ метро Киева временно прекратили работать все желтые турникеты

В метро Киева временно прекратили работать все желтые турникеты


фото: ictv
В киевском метрополитене перестали работать все желтые турникеты - оплата с помощью бесконтактной банковской карточки временно недоступна. Проблему обещают устранить в течение часа

Об этом сообщает LIGA.net.

Об этом изданию рассказала дежурная на одной из станций метро.

На странице Facebook киевского метрополитена сообщили, что проводят технические работы. Неисправность пообещали устранить в течение часа.

 

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