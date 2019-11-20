В Киеве столкнулись кроссовер и микроавтобус: 2 погибших, 9 травмированных

20 ноября, 2019, 07:57

В Киеве, на улице Зодчих, в лобовом столкновении кроссовера Toyota Rav-4 и микроавтобуса Mercedes погибли два человека и еще девять получили травмы

Об этом сообщают Стражи Еспресо.

Предварительно, водитель Toyota, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб протаранил микроавтобус, который двигался навстречу. В Toyota, кроме водителя, находилось еще четверо пасажиров.

На место происшествия прибыли врачи и спасатели ГСЧС. Водитель и пассажир кроссовера получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия.

Трое пассажиров Toyota и водителя и пять пассажиров микроавтобуса были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.