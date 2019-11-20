 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве столкнулись кроссовер и микроавтобус: 2 погибших, 9 травмированных

В Киеве столкнулись кроссовер и микроавтобус: 2 погибших, 9 травмированных

В Киеве, на улице Зодчих, в лобовом столкновении кроссовера Toyota Rav-4 и микроавтобуса Mercedes погибли два человека и еще девять получили травмы

Об этом сообщают Стражи Еспресо.

Предварительно, водитель Toyota, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб протаранил микроавтобус, который двигался навстречу. В Toyota, кроме водителя, находилось еще четверо пасажиров.

На место происшествия прибыли врачи и спасатели ГСЧС. Водитель и пассажир кроссовера получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия.

Трое пассажиров Toyota и водителя и пять пассажиров микроавтобуса были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать