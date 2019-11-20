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Espreso.tvОбществоВ Киеве на Подоле обнаружили тело мужчины с проломленной головой

В Киеве на Подоле обнаружили тело мужчины с проломленной головой

В Киеве, на Подоле, во дворе жилого дома прохожие обнаружили тело мужчины с проломленной головой

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, криминалисты выясняют обстоятельства, опрашивают возможных свидетелей происшествия. На месте также работают кинологи.

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