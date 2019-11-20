В Киеве на Подоле обнаружили тело мужчины с проломленной головой
20 ноября, 2019, 07:21
В Киеве, на Подоле, во дворе жилого дома прохожие обнаружили тело мужчины с проломленной головой
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, криминалисты выясняют обстоятельства, опрашивают возможных свидетелей происшествия. На месте также работают кинологи.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-