В Грузии отпустили всех задержанных активистов
20 ноября, 2019, 14:08
После того как Тбилисский городской суд перенес рассмотрение административных дел в отношении 37 общественных активистов, задержанных во время разгона акции протеста оппозиции у парламента Грузии, все они были освобождены из зала суда
Об этом сообщает Новости-Грузия.
"В Тбилисском городском суде перенесли на 13 часов 20 ноября рассмотрение административных дел в отношении 37 общественных активистов, задержанных во время разгона акции протеста оппозиции у парламента Грузии. После объявления этого решения все задержанные были освобождены из зала суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего на акции протеста 18 ноября было задержано 37 участников акции после того, как полиция с помощью водометов разогнала пикеты у входов в парламент.
Всем задержанным предъявлены обвинения по статьям "неповиновение законным требованиям органов правопорядка" и "мелкое хулиганство" Кодекса административных правонарушений Грузии.
- Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
- 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
- У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
- США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
- 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
- Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
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