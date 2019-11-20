В Грузии отпустили всех задержанных активистов

20 ноября, 2019, 14:08

После того как Тбилисский городской суд перенес рассмотрение административных дел в отношении 37 общественных активистов, задержанных во время разгона акции протеста оппозиции у парламента Грузии, все они были освобождены из зала суда

Об этом сообщает Новости-Грузия.

"В Тбилисском городском суде перенесли на 13 часов 20 ноября рассмотрение административных дел в отношении 37 общественных активистов, задержанных во время разгона акции протеста оппозиции у парламента Грузии. После объявления этого решения все задержанные были освобождены из зала суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на акции протеста 18 ноября было задержано 37 участников акции после того, как полиция с помощью водометов разогнала пикеты у входов в парламент.

Всем задержанным предъявлены обвинения по статьям "неповиновение законным требованиям органов правопорядка" и "мелкое хулиганство" Кодекса административных правонарушений Грузии.