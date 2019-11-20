 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Грузии отпустили всех задержанных активистов

В Грузии отпустили всех задержанных активистов

После того как Тбилисский городской суд перенес рассмотрение административных дел в отношении 37 общественных активистов, задержанных во время разгона акции протеста оппозиции у парламента Грузии, все они были освобождены из зала суда

Об этом сообщает Новости-Грузия.

"В Тбилисском городском суде перенесли на 13 часов 20 ноября рассмотрение административных дел в отношении 37 общественных активистов, задержанных во время разгона акции протеста оппозиции у парламента Грузии. После объявления этого решения все задержанные были освобождены из зала суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на акции протеста 18 ноября было задержано 37 участников акции после того, как полиция с помощью водометов разогнала пикеты у входов в парламент.

Всем задержанным предъявлены обвинения по статьям "неповиновение законным требованиям органов правопорядка" и "мелкое хулиганство" Кодекса административных правонарушений Грузии.

  • Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
  • 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
  • У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
  • США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
  • 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
  • Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать