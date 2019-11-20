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Espreso.tvОбществоВ четверг вечером возможен "минус", - синоптик Диденко

В четверг вечером возможен "минус", - синоптик Диденко

Температура воздуха в Украине в дальнейшем будет снижаться

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Завтра, 21 ноября, будет не очень комфортно, особенно вечером. Температура воздуха продолжит снижаться. Днем будет колебаться от +2 до +7, на западе немного выше - +7...+13, на востоке на северо-востоке. В большинстве центральных областей может быть небольшой минус" , - спрогнозировала Диденко.

Отмечается, в большинстве областей осадков не ожидается, только туман и морось.

На западе пройдут дожди, осадки могут добраться до Одесской и Винницкой областей. В Винницкой области могут быть осадки в виде мокрого снега.

В Киеве в четверг +4...+5, вечером и ночью ниже. Характерная особенность завтрашних суток - сильный ветер до штормовых порывов.

В дальнейшем холодная погода в Украине не только удержится, но и усилится.

 

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