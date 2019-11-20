В центре Киева внедорожник протаранил микроавтобус, есть пострадавший
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Авария произошла на перекрестке Крещатика и Прорезной. Водитель Toyota заявил, что поворачивал с Прорезной налево в направлении Европейской площади якобы на зеленый сигнал светофора. Он протаранил Volkswagen, который двигался по Крещатику, в правый бок.
В то же время очевидцы утверждают, что Toyota выехала на красный сигнал светофора. Кроме того, по словам свидетелей происшествия, водитель Toyota остановился не сразу, а только когда ему перегородили дорогу.
Также очевидцы сообщили, что водитель внедорожника имел отчетливые признаки опьянения.
В результате ДТП пострадал водитель микроавтобуса, которому понадобилась помощь врачей. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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