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Espreso.tvОбществоУкрэнерго не хватает средств для выплат по "зеленому тарифу". Говорят, из-за Коломойского

Укрэнерго не хватает средств для выплат по "зеленому тарифу". Говорят, из-за Коломойского


фото: delo.ua
В НЭК Укрэнерго не хватает средств, чтобы выплатить в первой декаде ноября аванс ГП "Гарантированный покупатель" компенсацию его расходов на уплату "зеленого" тарифа. Среди причин - блокирование тарифов Укрэнерго предприятиями Игоря Коломойского

Об этом сообщает пресс служба компании.

Для выплаты авансового платежа в полном объеме нужно 812 млн грн, дефицит составляет более 481 млн грн.
Основная причина нехватки денег - задолженность участников рынка перед Укрэнерго за услугу по передаче электроэнергии.

"По состоянию на 14 ноября эта задолженность составляет более 1,2 млрд грн, а уровень расчетов - 90%", - сообщили в компании.

Второй причиной недостатка средств Укрэнерго называет судебные решения, которыми летом было приостановлено действие новых тарифов на передачу для пяти предприятий Игоря Коломойского.

 

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