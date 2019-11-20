Украинский танцовщик с гражданством РФ Полунин "энергетически чувствует", что Зеленский поможет ему вернуться

20 ноября, 2019, 12:10

Об этом он рассказал в комментарии "Крым.Реалии" .

"Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский - хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладиться как-то ситуация", - сказал он.

Напомним, 30 ноября танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство Российской Федерации.

Полунин написал, что поддерживает политику президента России Владимира Путина.

"Россия для меня всегда была и есть добро. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах", - заявил он.