Украинский танцовщик с гражданством РФ Полунин "энергетически чувствует", что Зеленский поможет ему вернуться
Об этом он рассказал в комментарии "Крым.Реалии" .
"Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский - хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладиться как-то ситуация", - сказал он.
Напомним, 30 ноября танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство Российской Федерации.
Полунин написал, что поддерживает политику президента России Владимира Путина.
"Россия для меня всегда была и есть добро. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах", - заявил он.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?