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Espreso.tvОбществоУкраинский танцовщик с гражданством РФ Полунин "энергетически чувствует", что Зеленский поможет ему вернуться

Украинский танцовщик с гражданством РФ Полунин "энергетически чувствует", что Зеленский поможет ему вернуться

Танцовщик украинского происхождения, но с российским гражданством, Сергей Полунин считает, что президент Владимир Зеленский "поможет ему вернуться в Украину"

Об этом он рассказал в комментарии "Крым.Реалии" .

"Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский - хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладиться как-то ситуация", - сказал он.

Напомним, 30 ноября танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство Российской Федерации.

Полунин написал, что поддерживает политику президента России Владимира Путина.

"Россия для меня всегда была и есть добро. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах", - заявил он.

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