Украинский футболист Швед может покинуть "Селтик"

20 ноября, 2019, 13:28

Украинский вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед может зимой перейти в другой клуб на правах аренды

Об этом сообщает The Scotsman.

Аналитики составили рейтинг из 10-ти игроков, которые наиболее вероятно покинут шотландский "Селтик" в январе. На 9-й строчке расположился Марьян Швед.

"Украинец надеется получить хотя бы несколько игровых минут в этом сезоне. Если этого не произойдет, его могут отдать в аренду туда, где он получит игровое время", - говорится в публикации.

Швед, который летом перешел в "Селтик" из львовских "Карпат", в этом сезоне сыграл всего 3 матча за шотландскую команду во всех турнирах, провел на поле 35 минут и забил 1 гол.