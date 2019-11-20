Украинский футболист Швед может покинуть "Селтик"
20 ноября, 2019, 13:28
Украинский вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед может зимой перейти в другой клуб на правах аренды
Об этом сообщает The Scotsman.
Аналитики составили рейтинг из 10-ти игроков, которые наиболее вероятно покинут шотландский "Селтик" в январе. На 9-й строчке расположился Марьян Швед.
"Украинец надеется получить хотя бы несколько игровых минут в этом сезоне. Если этого не произойдет, его могут отдать в аренду туда, где он получит игровое время", - говорится в публикации.
Швед, который летом перешел в "Селтик" из львовских "Карпат", в этом сезоне сыграл всего 3 матча за шотландскую команду во всех турнирах, провел на поле 35 минут и забил 1 гол.
- 31 июля, во 2-м раунда квалификации Лиги чемпионов гол украинца Марьяна Шведа помог "Селтику" пройти в следующий раунд турнира.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?