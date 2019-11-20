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Espreso.tvСпортУкраинский футболист Швед может покинуть "Селтик"

Украинский футболист Швед может покинуть "Селтик"


фото: celticfc.net
Украинский вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед может зимой перейти в другой клуб на правах аренды

Об этом сообщает The Scotsman.

Аналитики составили рейтинг из 10-ти игроков, которые наиболее вероятно покинут шотландский "Селтик" в январе. На 9-й строчке расположился Марьян Швед.
"Украинец надеется получить хотя бы несколько игровых минут в этом сезоне. Если этого не произойдет, его могут отдать в аренду туда, где он получит игровое время", - говорится в публикации.
Швед, который летом перешел в "Селтик" из львовских "Карпат", в этом сезоне сыграл всего 3 матча за шотландскую команду во всех турнирах, провел на поле 35 минут и забил 1 гол.
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