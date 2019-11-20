 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирУкраина планирует масштабную замену послов за границей, - СМИ

Украина планирует масштабную замену послов за границей, - СМИ

В ближайшее время Украина проведет масштабную замену послов за рубежом

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники.

Как пишет издание, будут уволены и назначены около 20 руководителей посольств.

Назначений, в частности, ждут послы в США, НАТО, Совет Европы (должности вакантны, и кандидатуры новых послов уже определены) и изменен представитель в Евросоюзе (по данным ЕП, решение о новом после не принято).

По данным издания, послами должны стать опытные дипломаты.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать