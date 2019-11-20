Украина планирует масштабную замену послов за границей, - СМИ

20 ноября, 2019, 15:47

В ближайшее время Украина проведет масштабную замену послов за рубежом

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники.

Как пишет издание, будут уволены и назначены около 20 руководителей посольств.

Назначений, в частности, ждут послы в США, НАТО, Совет Европы (должности вакантны, и кандидатуры новых послов уже определены) и изменен представитель в Евросоюзе (по данным ЕП, решение о новом после не принято).

По данным издания, послами должны стать опытные дипломаты.