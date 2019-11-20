Украина планирует масштабную замену послов за границей, - СМИ
20 ноября, 2019, 15:47
В ближайшее время Украина проведет масштабную замену послов за рубежом
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники.
Как пишет издание, будут уволены и назначены около 20 руководителей посольств.
Назначений, в частности, ждут послы в США, НАТО, Совет Европы (должности вакантны, и кандидатуры новых послов уже определены) и изменен представитель в Евросоюзе (по данным ЕП, решение о новом после не принято).
По данным издания, послами должны стать опытные дипломаты.
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