Украина на пять позиций улучшила свое место в Индексе гражданств мира

20 ноября, 2019, 10:40

Украина с оценкой 38,2% заняла семьдесят пятое место в Индексе гражданств мира QNI, представленном компанией Henley&Partners

Об этом сообщает НВ Бизнес.

За последний год страна поднялась на пять строчек. С 2016 года Украина добавила 30 позиций, что стало одним из самых заметных прыжков за всю историю индекса. Основная причина - получение безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

Индекс QNI (Quality of Nationality Index) анализирует массив статистических данных для предоставления объективной картины о возможности и ограничении каждого гражданства. Индекс рассматривает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющих на качественные показатели того или иного гражданства.

Комбинация данных ООН, Всемирного банка, Международной ассоциации воздушного транспорта позволила измерить качество гражданств, что позволяет ранжировать их по шкале от 0% до 100%, указывают составители индекса.

Все гражданства разделены на пять категорий: высшая категория (показатель от 75% и выше), высшая категории (от 50% до 74,9%); высокая категория (от 35% до 49,9%), средняя категория (от 20% до 34,9%) и низкая категория (ниже 20%). Таким образом, гражданство Украины отнесено к высокой категории.

Первое место несколько лет подряд занимает гражданство Франции. Страна набрала 83,5%. С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды. Франция опередила их за счет более высокого показателя в возможностях для граждан жить и работать в других странах.

В число лидеров также вошли Дания, Норвегия, Швеция и Исландия.

Великобритания за год поднялась на три позиции и сейчас находится на 8-м месте (80,3%). Но результаты договоренностей по Brexit могут существенно ухудшить позицию страны в рейтинге.

США занимает двадцать пятое место, уступая странам Евросоюза в возможности жить и работать в других странах без необходимости получения визы.

Самые низкие показатели - у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).

"Европейские страны, которые предоставляют иностранцам возможность получить гражданство через инвестиции, находятся на верхних строчках рейтинга. Австрия занимает двенадцатое место с показателем 79,7%. Мальта за год поднялась с 23-го на шестнадцатое место (77,6%), Кипр - с 25-го на двадцать первое (75,3%). Черногория, которая недавно начала прием заявок на участие в новой инвестиционной программе, занимает шестьдесят четвёртое место (40,9%)", - говорится в исследовании.

Отметим, Henley&Partners - это международная компания, один из лидеров в области планирования места жительства для частных клиентов и их семей.