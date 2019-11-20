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Espreso.tvОбществоУкраина готовит требование к РФ о компенсации убытков более чем на миллиард гривен

Украина готовит требование к РФ о компенсации убытков более чем на миллиард гривен

Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами Администрации морских портов и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма превышает 1,24 млрд грн

Об этом сообщается на официальном сайте госпредприятия.

В АМПУ отмечают, что это уже второй путь, который использует компания для получения возмещений от убытков, связанных с аннексией. Ранее предприятие предоставило информацию об убытках министерству юстиции Украины для подачи иска в Европейский суд по правам человека.

"На этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг - это направление требований по компенсации убытков непосредственно в Правительство РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", - подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Официальное требование к РФ, о возмещении за экспроприации хотят подать до конца текущего года.

Государственное предприятие "АМПУ" в судах будет представлять компания Covington&BurlingLLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.

В ГП "АМПУ" отметили, что то обстоятельство, что предприятие судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что компания соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины.

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