Украина готовит требование к РФ о компенсации убытков более чем на миллиард гривен
Об этом сообщается на официальном сайте госпредприятия.
В АМПУ отмечают, что это уже второй путь, который использует компания для получения возмещений от убытков, связанных с аннексией. Ранее предприятие предоставило информацию об убытках министерству юстиции Украины для подачи иска в Европейский суд по правам человека.
"На этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг - это направление требований по компенсации убытков непосредственно в Правительство РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", - подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
Официальное требование к РФ, о возмещении за экспроприации хотят подать до конца текущего года.
Государственное предприятие "АМПУ" в судах будет представлять компания Covington&BurlingLLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.
В ГП "АМПУ" отметили, что то обстоятельство, что предприятие судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что компания соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины.
- Напомним, по результатам первого полугодия, АМПУ оказалось на шестом месте по доходности среди государственных предприятий Украины.
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