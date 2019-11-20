Сутки на Донбассе: оккупанты совершили 11 обстрелов
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировані 6 вражеских обстрелов.
Вчера, 19 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
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