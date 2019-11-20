Сутки на Донбассе: оккупанты совершили 11 обстрелов

20 ноября, 2019, 07:35

19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировані 6 вражеских обстрелов.

Вчера, 19 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.