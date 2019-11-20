Совет по вопросам свободы слова отреагировал на заявления Портнова

20 ноября, 2019, 13:05

В своем заявлении Совет отметил, что обнародование персональных данных журналистов ставит под угрозу их жизнь и призвал экс-чиновника Андрея Портнова не использовать журналистское удостоверение и не прикрываться им в своей деятельности

Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на заявление Совета.

"Обнародование персональных данных сотрудников медиа ставит под угрозу их жизнь и здоровье, а угрозы и давление имеют очевидные признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Журналистами, особенно расследователей, движет общественный интерес, и публичные лица должны осознавать и уважать право работников СМИ сосредотачиваться на темах возможного злоупотребления должностными лицами властью вследствие их непубличных контактов с политиками, экс-политиками или бизнесменами.Также мы призываем Андрея Портнова не использовать журналистское удостоверение и не настаивать на защите его журналистских прав. Прежде всего господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены", - говорится в заявлении Совета.