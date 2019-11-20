Совет по вопросам свободы слова отреагировал на заявления Портнова
Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на заявление Совета.
"Обнародование персональных данных сотрудников медиа ставит под угрозу их жизнь и здоровье, а угрозы и давление имеют очевидные признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Журналистами, особенно расследователей, движет общественный интерес, и публичные лица должны осознавать и уважать право работников СМИ сосредотачиваться на темах возможного злоупотребления должностными лицами властью вследствие их непубличных контактов с политиками, экс-политиками или бизнесменами.Также мы призываем Андрея Портнова не использовать журналистское удостоверение и не настаивать на защите его журналистских прав. Прежде всего господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены", - говорится в заявлении Совета.
- Напомним, заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов ранее жаловался президенту Украины на деятельность Схем, а ранее выложил в сеть паспортные данные одного из журналистов.
- Из-за угроз журналистам "Схем" полиция открыла производство о совершении препятствования профессиональной деятельности журналистов и нарушения неприкосновенности частной жизни.
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