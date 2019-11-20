СМИ назвали заоблачную зарплату Моуринью в "Тоттенхэме"
20 ноября, 2019, 13:46
Португалец Жозе Моуринью будет получать в английском "Тоттенхэме" вдвое больше своего предшественника на посту главного тренера аргентинца Почеттино
Об этом сообщает Daily Mail .
По информации издания, 56-летний португалец будет зарабатывать 15 млн фунтов в год, что почти вдвое больше зарплаты Почеттино, который в прошлом сезоне вывел лондонцев в финал Лиги чемпионов.
Контракт Моуринью с лондонцами рассчитан до конца сезона-2022/23.
После 12-ти туров "Тоттенхэм" занимает в чемпионате Англии четырнадцатое место. После четырех туров группового раунда в Лиге чемпионов лондонцы идут вторыми вслед за "Баварией".
Ранее Жозе Моуринью работал главным тренером в испанском "Реале", английских "Манчестер Юнайтед" и "Челси", итальянском "Интере" и португальском "Порту". Португалец дважды побеждал в Лиге чемпионов.
- Напомним, 20 ноября Жозе Моуринью стал новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма".
- 19 ноября "Тоттенхэм" объявил о отставку главного тренера команды Почеттино.
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