 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСМИ назвали заоблачную зарплату Моуринью в "Тоттенхэме"

СМИ назвали заоблачную зарплату Моуринью в "Тоттенхэме"


фото: twitter
Португалец Жозе Моуринью будет получать в английском "Тоттенхэме" вдвое больше своего предшественника на посту главного тренера аргентинца Почеттино

Об этом сообщает Daily Mail .

По информации издания, 56-летний португалец будет зарабатывать 15 млн фунтов в год, что почти вдвое больше зарплаты Почеттино, который в прошлом сезоне вывел лондонцев в финал Лиги чемпионов.

Контракт Моуринью с лондонцами рассчитан до конца сезона-2022/23.

После 12-ти туров "Тоттенхэм" занимает в чемпионате Англии четырнадцатое место. После четырех туров группового раунда в Лиге чемпионов лондонцы идут вторыми вслед за "Баварией".

Ранее Жозе Моуринью работал главным тренером в испанском "Реале", английских "Манчестер Юнайтед" и "Челси", итальянском "Интере" и португальском "Порту". Португалец дважды побеждал в Лиге чемпионов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать