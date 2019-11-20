СМИ назвали заоблачную зарплату Моуринью в "Тоттенхэме"

20 ноября, 2019, 13:46

Португалец Жозе Моуринью будет получать в английском "Тоттенхэме" вдвое больше своего предшественника на посту главного тренера аргентинца Почеттино

Об этом сообщает Daily Mail .

По информации издания, 56-летний португалец будет зарабатывать 15 млн фунтов в год, что почти вдвое больше зарплаты Почеттино, который в прошлом сезоне вывел лондонцев в финал Лиги чемпионов.

Контракт Моуринью с лондонцами рассчитан до конца сезона-2022/23.

После 12-ти туров "Тоттенхэм" занимает в чемпионате Англии четырнадцатое место. После четырех туров группового раунда в Лиге чемпионов лондонцы идут вторыми вслед за "Баварией".

Ранее Жозе Моуринью работал главным тренером в испанском "Реале", английских "Манчестер Юнайтед" и "Челси", итальянском "Интере" и португальском "Порту". Португалец дважды побеждал в Лиге чемпионов.