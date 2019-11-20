Штраф 520 грн: отныне полиция будет штрафовать за перевозку детей без автокресел
20 ноября, 2019, 11:07
В среду, 20 ноября, вступает в силу закон, устанавливающий ответственность за перевозку детей без автокресел
Об этом патрульная полиция сообщила в Facebook.
Закон определяет, что нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен.
А повторное в течение года совершение нарушение предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.
"Но единственная причина, почему родители должны использовать автокресла - это пассивная безопасность вашего ребенка, его жизнь и здоровье. Ведь именно автокресло уменьшает вероятность гибели ребенка в ДТП", - отметили в полиции.
Напоминаем, в ПДД определено, что запрещается перевозить детей:
- рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; на переднем сиденье легкового автомобиля - без использования отмеченных специальных средств; на заднем сиденье мотоцикла и мопеда;
- до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля;
- организованные группы детей в темное время суток.
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