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Espreso.tvОбществоШтраф 520 грн: отныне полиция будет штрафовать за перевозку детей без автокресел

Штраф 520 грн: отныне полиция будет штрафовать за перевозку детей без автокресел

В среду, 20 ноября, вступает в силу закон, устанавливающий ответственность за перевозку детей без автокресел

Об этом патрульная полиция сообщила в Facebook.

Закон определяет, что нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен.

А повторное в течение года совершение нарушение предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.

"Но единственная причина, почему родители должны использовать автокресла - это пассивная безопасность вашего ребенка, его жизнь и здоровье. Ведь именно автокресло уменьшает вероятность гибели ребенка в ДТП", - отметили в полиции.

Напоминаем, в ПДД определено, что запрещается перевозить детей:

  • рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; на переднем сиденье легкового автомобиля - без использования отмеченных специальных средств; на заднем сиденье мотоцикла и мопеда;
  • до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля;
  • организованные группы детей в темное время суток.

 

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