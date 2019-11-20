Штраф 520 грн: отныне полиция будет штрафовать за перевозку детей без автокресел

20 ноября, 2019, 11:07

В среду, 20 ноября, вступает в силу закон, устанавливающий ответственность за перевозку детей без автокресел

Об этом патрульная полиция сообщила в Facebook.

Закон определяет, что нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен.

А повторное в течение года совершение нарушение предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.

"Но единственная причина, почему родители должны использовать автокресла - это пассивная безопасность вашего ребенка, его жизнь и здоровье. Ведь именно автокресло уменьшает вероятность гибели ребенка в ДТП", - отметили в полиции.

Напоминаем, в ПДД определено, что запрещается перевозить детей: