20 ноября, 2019, 14:07

В Днепропетровской области СБУ задержала жителя города Каменское, который по заданию спецслужб РФ распространял в социальных сетях публичные призывы к террористическим актам в день Достоинства и Свободы - 21 ноября

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Следователи установили, что мужчина сотрудничал с информационной группой "Сапфир", которую создал генштаб ВС РФ. На сотрудничество согласился по идеологическим соображениям.

По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня Достоинства и Свободы он начал размещать призывы к совершению террористических актов в Киеве, Днипре, Харькове и Одессе.

По замыслу спецслужб РФ, это должно было дестабилизировать ситуацию в стране накануне и во время празднования.

В СБУ объяснили, что, если бы случилась реальная провокация или беспорядки, росСМИ готовы были сообщать, что их организовали именно участники патриотических организаций и движений.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) УК провокатору грозит лишение свободы на срок до 5 лет.