 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила псевдопатриота, который по просьбе РФ готовил террористический акт на День Достоинства и Свободы

СБУ разоблачила псевдопатриота, который по просьбе РФ готовил террористический акт на День Достоинства и Свободы

В Днепропетровской области СБУ задержала жителя города Каменское, который по заданию спецслужб РФ распространял в социальных сетях публичные призывы к террористическим актам в день Достоинства и Свободы - 21 ноября

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Следователи установили, что мужчина сотрудничал с информационной группой "Сапфир", которую создал генштаб ВС РФ. На сотрудничество согласился по идеологическим соображениям.

По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня Достоинства и Свободы он начал размещать призывы к совершению террористических актов в Киеве, Днипре, Харькове и Одессе.

По замыслу спецслужб РФ, это должно было дестабилизировать ситуацию в стране накануне и во время празднования.

В СБУ объяснили, что, если бы случилась реальная провокация или беспорядки, росСМИ готовы были сообщать, что их организовали именно участники патриотических организаций и движений.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) УК провокатору грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать