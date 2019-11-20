СБУ разоблачила псевдопатриота, который по просьбе РФ готовил террористический акт на День Достоинства и Свободы
Об этом сообщает пресс служба СБУ.
Следователи установили, что мужчина сотрудничал с информационной группой "Сапфир", которую создал генштаб ВС РФ. На сотрудничество согласился по идеологическим соображениям.
По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня Достоинства и Свободы он начал размещать призывы к совершению террористических актов в Киеве, Днипре, Харькове и Одессе.
По замыслу спецслужб РФ, это должно было дестабилизировать ситуацию в стране накануне и во время празднования.
В СБУ объяснили, что, если бы случилась реальная провокация или беспорядки, росСМИ готовы были сообщать, что их организовали именно участники патриотических организаций и движений.
За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) УК провокатору грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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