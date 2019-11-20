"Вжарить надо": Зеркаль о деле Украина против РФ в суде ООН
Об этом она рассказала в эфире 24 канала.
На вопрос журналиста, "вжарит ли Украина Россию на деньги или на "посадки" после решения суда и не завершится ли все только мировым признанием РФ агрессором, Зеркаль подчеркнула, что все же она дипломат и поэтому высказывается соответствующими фразами.
Однако после этого добавила: соглашается, что "вжарить надо":
"Варим-вжарим! Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!"
Напомним, 8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию для рассмотрения иска Украины против России.
По словам Зеркаль, Россия должна доказать, что боролась с терроризмом, а не финансировала его:
"Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как предупреждала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами. Суд особо отметил, что все лица - это и все должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства".
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения
Читайте также
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-