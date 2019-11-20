"Вжарить надо": Зеркаль о деле Украина против РФ в суде ООН

20 ноября, 2019, 11:53

Украина должна требовать у РФ компенсации по делу о финансировании терроризма на Донбассе

Об этом она рассказала в эфире 24 канала.

На вопрос журналиста, "вжарит ли Украина Россию на деньги или на "посадки" после решения суда и не завершится ли все только мировым признанием РФ агрессором, Зеркаль подчеркнула, что все же она дипломат и поэтому высказывается соответствующими фразами.

Однако после этого добавила: соглашается, что "вжарить надо":

"Варим-вжарим! Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!"

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию для рассмотрения иска Украины против России.

По словам Зеркаль, Россия должна доказать, что боролась с терроризмом, а не финансировала его:

"Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как предупреждала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами. Суд особо отметил, что все лица - это и все должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства".