"Пульс соглашения": правительство представило систему мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации
Об этом он рассказал на заседании правительства, посвященном евроинтеграции, сообщает Еспресо.TV .
"Сегодня правительство примет ряд важных решений. Одно из них - это План мероприятий по выполнению Соглашения об Ассоциации, это по сути мы "перепрошиваем" операционную систему евроинтеграции, актуализируем ее и убираем "баги", как говорится, делаем ее максимально эффективной. И здесь же, как сказал премьер-министр, сегодня открываем "Пульс соглашения", - сказал Кулеба.
"Пульс соглашения" представляет собой электронную систему мониторинга выполнения Плана мероприятий.
"Действительно, 3 года до намс эта система существовала, но была доступна только представителям органов государственной власти. Предыдущее правительство отказывалось делать ее публичной. Мы в рамках провозглашенного принципа прозрачности и открытости открываем эту систему для доступа внешних наблюдателей и аналитиков. И прежде всего я хочу поблагодарить Европейский Союз, который помог нам создать эту систему и сделать европейскую интеграцию четко измеряемой", - отметил он Кулеба.
"Система работает в режиме реального времени и обновляется ежеквартально по результатам информации, которую подают соответствующие министерства", - сообщил Дмитрий Кулеба, добавив, что система охватывает практически всю деятельность правительства в сфере евроинтеграции.
По словам чиновника, мониторить реализацию Соглашения об ассоциации можно будет на сайте pulse.eu-ua.org.
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