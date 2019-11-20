"Пульс соглашения": правительство представило систему мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации

20 ноября, 2019, 12:01

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба завил об открытии для публичного доступа системы "Пульс соглашения", которая ранее была доступна только для представителей Кабинета министров

Об этом он рассказал на заседании правительства, посвященном евроинтеграции, сообщает Еспресо.TV .

"Сегодня правительство примет ряд важных решений. Одно из них - это План мероприятий по выполнению Соглашения об Ассоциации, это по сути мы "перепрошиваем" операционную систему евроинтеграции, актуализируем ее и убираем "баги", как говорится, делаем ее максимально эффективной. И здесь же, как сказал премьер-министр, сегодня открываем "Пульс соглашения", - сказал Кулеба.

"Пульс соглашения" представляет собой электронную систему мониторинга выполнения Плана мероприятий.

"Действительно, 3 года до намс эта система существовала, но была доступна только представителям органов государственной власти. Предыдущее правительство отказывалось делать ее публичной. Мы в рамках провозглашенного принципа прозрачности и открытости открываем эту систему для доступа внешних наблюдателей и аналитиков. И прежде всего я хочу поблагодарить Европейский Союз, который помог нам создать эту систему и сделать европейскую интеграцию четко измеряемой", - отметил он Кулеба.

"Система работает в режиме реального времени и обновляется ежеквартально по результатам информации, которую подают соответствующие министерства", - сообщил Дмитрий Кулеба, добавив, что система охватывает практически всю деятельность правительства в сфере евроинтеграции.

По словам чиновника, мониторить реализацию Соглашения об ассоциации можно будет на сайте pulse.eu-ua.org.