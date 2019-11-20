"Платно, дорого и больно": советник Кличко предлагает брать деньги за въезд в центр Киева
20 ноября, 2019, 12:33
Советник мэра Киева Максим Бахматов считает, что въезд в центр города на автомобиле должен быть платным
Об этом он сообщил в интервью Liga.Бизнес .
"По поводу въезда в центр надо придумать модель. Я считаю, что ездить в центр на машине должно быть платно, дорого и больно. Если ты богат и тебе очень надо - въезжай. Если тебе не очень надо, оставь машину и езжай на метро, иди пешком - у нас не такой большой центр", - отметил он.
Бахматов добавил, что конкретики пока нет.
"Но я понимаю, что это стратегия над которой надо работать. Видел кейс в Латвии. Проездной на въезд в центр - 3000 евро в год. Класс! 100 тысяч грн заплати - проезжай в центр. Не хочешь платить - ходи пешком. Далее, по условной Троещине едем бесплатно, в центр - нет ", - сказал советник мэра Киева.
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