"Платно, дорого и больно": советник Кличко предлагает брать деньги за въезд в центр Киева

20 ноября, 2019, 12:33

Советник мэра Киева Максим Бахматов считает, что въезд в центр города на автомобиле должен быть платным

Об этом он сообщил в интервью Liga.Бизнес .

"По поводу въезда в центр надо придумать модель. Я считаю, что ездить в центр на машине должно быть платно, дорого и больно. Если ты богат и тебе очень надо - въезжай. Если тебе не очень надо, оставь машину и езжай на метро, иди пешком - у нас не такой большой центр", - отметил он.

Бахматов добавил, что конкретики пока нет.

"Но я понимаю, что это стратегия над которой надо работать. Видел кейс в Латвии. Проездной на въезд в центр - 3000 евро в год. Класс! 100 тысяч грн заплати - проезжай в центр. Не хочешь платить - ходи пешком. Далее, по условной Троещине едем бесплатно, в центр - нет ", - сказал советник мэра Киева.