"Первый совет - не верьте Путину": Порошенко назвал установки для переговоров с РФ

20 ноября, 2019, 21:33

Об этом он заявил во время марафона Достоинства.

"6 лет назад миллионы украинцев вышли на Революцию Достоинства, чтобы четко подчеркнуть: будущее нашего государства определяется позицией европейских ценностей, демократии, свободы тех идеалов, которые всегда исповедовали украинцы. Защитить эти ценности и было задачей Революции Достоинства", - сказал Порошенко.

Он сказал, что ценности власти России и украинцев разные.

"Украина заплатила за это, возможно, наибольшую цену. Но это не украинцы пошли на русскую землю. Это русские пришли захватить наш Крым, наш Донбасс, поставлять оружие, танки, системы залпового огня и убивать украинцев. Потому ценности руководства России и ценности украинцев, защищавших свои идеалы во время Революции Достоинства, совершенно разные ", - отметил пятый президент.

Он сказал, что компромиссы с президентом России бесполезны, потому что он не заинтересован в мире.

"Решительные компромиссы с Путиным означают поражение. Решительные компромиссы с Путиным означают капитуляцию. Не верьте Путину. Целью Путина не является мир. Путин мог бы это сделать 5, 4, 3, 2 года назад. Но он не заинтересован в мире. Я всегда утверждал, что ключи от мира находятся в Москве. Но мир должен быть с учетом украинских интересов, потому что когда есть сдача позиции и капитуляция страны, это ничего общего с миром не имеет, потому Украину нужно защитить ", - добавил Порошенко.

Он посоветовал опираться на союзников Украины.

"Мой первый совет - не верьте Путину, опирайтесь на наших союзников. Выйдете на те позиции, которые помогут восстановить территориальную целостность, суверенитет и независимость нашего государства. Мы твердо подчеркиваем, что компонент безопасности должен предшествовать компоненту политическому. Не могут проводиться на украинской земле выборы под дулом автоматов. Это лишь легитимизирует оккупантов и выводит Россию из зоны действия санкций, которые очень эффективны. Украина - унитарное государство, в любых обстоятельствах. и мы не можем допустить никакие проекты Новороссии, который называется федерализация или автономия, потому что интересы Путина и России заключаются лишь в том, чтобы остановить движение Украины в НАТО и ЕС ", - сказал експрезидент.