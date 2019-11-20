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Espreso.tvОбщество"Обжалую в Страсбурге": Саакашвили о решении суда о законности его высылки

"Обжалую в Страсбурге": Саакашвили о решении суда о законности его высылки


фото: reuters
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет, что обжалует решение Верховного суда, который признал законным его высылку в Польшу

Об этом он написал в своем Facebook.

"Конечно, я обжалую это решение в Страсбурге, где 100% выиграю, но это беззаконие, совершенное Верховным судом еще раз показывает насколько все еще сильное влияние оказывает Порошенко во всех госструктурах Украины. И насколько эта система будет всячески противиться и подрывать начинания президента и его команды ", - прокомментировал решение Саакашвили.

Он обвинил во всем бывшего президента Петра Порошенко.

"Для Порошенко это решение было очень важным, поскольку ГБР расследует дело о моем похищении и так называемой депортации (хотя на самом деле это было обычное бандитское похищение) и они очень близки к завершению расследования. Поэтому Порошенко решил блокировать это дело из-за решения Верховного суда", - написал экс-глава Одесской ОГА.

  • Верховный Суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в Республику Польша, которые имели место в 2018 году.

 

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