"Обжалую в Страсбурге": Саакашвили о решении суда о законности его высылки
Об этом он написал в своем Facebook.
"Конечно, я обжалую это решение в Страсбурге, где 100% выиграю, но это беззаконие, совершенное Верховным судом еще раз показывает насколько все еще сильное влияние оказывает Порошенко во всех госструктурах Украины. И насколько эта система будет всячески противиться и подрывать начинания президента и его команды ", - прокомментировал решение Саакашвили.
Он обвинил во всем бывшего президента Петра Порошенко.
"Для Порошенко это решение было очень важным, поскольку ГБР расследует дело о моем похищении и так называемой депортации (хотя на самом деле это было обычное бандитское похищение) и они очень близки к завершению расследования. Поэтому Порошенко решил блокировать это дело из-за решения Верховного суда", - написал экс-глава Одесской ОГА.
- Верховный Суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в Республику Польша, которые имели место в 2018 году.
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