"Никакого ручного управления" Укрзализныця будет реализовывать через ProZorro 100% вагонов - Кравцов
Об этом в Facebook написал глава УЗ Евгений Кравцов.
"Укрзализныця - не кормушка. Сейчас будет решение, которое многим сильно не понравится... выставляем все вагоны на ProZorro", - анонсировал Кравцов.
Он уточнил, что компания будет реализовывать через официальную площадку 100% полувагонов, зерновозов, цементовозов и другого подвижного состава УЗ.
"Никакого ручного управления и (в дополнение) разговоров о теневом рынке... Мы получаем максимально прозрачный экономический эффект, а рынок - четкий механизм распределения подвижного состава", - добавил Кравцов.
По его словам, сейчас через ProZorro.Продажи реализуется около 30% полувагонов. После согласования некоторых технических вопросов, УЗ будет выставлять на тендеры все вагоны.
- Напомним, несколько дней назад премьер-министр Алексей Гончарук назвал УЗ очень неэффективной компанией и анонсировал смену руководства из-за "дикой коррупции".
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