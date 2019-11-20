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Espreso.tvОбщество"Никакого ручного управления" Укрзализныця будет реализовывать через ProZorro 100% вагонов - Кравцов

"Никакого ручного управления" Укрзализныця будет реализовывать через ProZorro 100% вагонов - Кравцов

Укрзализныця завершает согласование технических вопросов и будет реализовывать через аукционы на площадке ProZorro 100% вагонов. Сейчас их доля составляет около 30%

Об этом в Facebook написал глава УЗ Евгений Кравцов.

"Укрзализныця - не кормушка. Сейчас будет решение, которое многим сильно не понравится... выставляем все вагоны на ProZorro", - анонсировал Кравцов.

Он уточнил, что компания будет реализовывать через официальную площадку 100% полувагонов, зерновозов, цементовозов и другого подвижного состава УЗ.

"Никакого ручного управления и (в дополнение) разговоров о теневом рынке... Мы получаем максимально прозрачный экономический эффект, а рынок - четкий механизм распределения подвижного состава", - добавил Кравцов.

По его словам, сейчас через ProZorro.Продажи реализуется около 30% полувагонов. После согласования некоторых технических вопросов, УЗ будет выставлять на тендеры все вагоны.

 

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