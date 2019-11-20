"Не имеем права забыть героев, которые отдали свои жизни": Епифаний о Небесной сотне и защитниках Украины от агрессии РФ

20 ноября, 2019, 20:42

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сказал, что стоит вспоминать людей, погибших за Украину

Об этом он заявил во время марафона Достоинства.

"В общем, мы в этом году вспоминаем шестую годовщину со времени Революции Достоинства и в течение этого времени произошло очень много событий. Мы вспоминаем сегодня тех героев Небесной сотни, которые отдали свою жизнь ради единства Украины. Они без оружия в руках, изменили вектор развития нашего украинского государства. Но, к сожалению, до сих пор идет эта страшная необъявленная война на востоке Украины. В последние годы погибло очень много", - сказал Епифаний.

Глава ПЦУ заявил, что в Украине должен воцариться справедливый мир.

"Сегодня мы все стремимся, чтобы в украинском государстве воцарился мир. Все ищут определенный рецепт, определенную формулу, благодаря которой в Украине должен воцариться мир. Все мы хотим, чтобы в Украине воцарился справедливый мир, потому что в течение этого времени многое положено на алтарь нашей независимости и мы не имеем права забыть тех славных новых героев, которые отдали за это свою жизнь, начиная с Небесной сотни, завершая последним, который отдает и сейчас отдает свою жизнь за то, чтобы действительно Украина будет единой и воцарился мир. Все мы с вами христиане и должны быть уверены, что по нашим молитвавы, Господь может сотворить чудо, соответствующие условия, при которых в Украине на самом деле воцарится справедливый мир. И мы в это верим, и молимся и завтра по-особенному будем чествовать тех, кто отдали свою жизнь и завтра тот день, который действительно носит имя дня Достоинства и Свободы ", - отметил Епифаний.