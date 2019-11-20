"Не давили и не просили": Рябошапка возразил контакты с администрацией Трампа относительно Burisma и Байденов

20 ноября, 2019, 18:51

Об этом Рябошапка заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"С представителями администрации любого иностранного государства я не общался, не встречался и таких вопросов не задавали, не давили и не просили. Даже самого дела Burisma не существует", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что фактически произошло лишь расширение подозрения владельцу Burisma Николаю Злочевскому.

"Что было на самом деле? Производство по Злочевскому было остановлено в связи с розыском последнего. Производство было возобновлено, изменено подозрение ему. И производство снова остановлено", - сказал Рябошапка.