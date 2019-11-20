"Это была шутка", - Данилюк о предложении американском подполковнику возглавить Минобороны
20 ноября, 2019, 09:59
Бывший секретарь СНБО опроверг заявление подполковника Александра Виндмана, который свидетельствовал в Сенате
Об этом Александр Данилюк заявил изданию DAILY BEAST.
По словам Данилюка, они с подполковником виделись только раз, и тогда, вспоминая о том, что оба жили в Советском Союзе, он в шутливой форме предложил Виндману стать министром.
Напомним, Виндман вчера на слушаниях заявил, что ему трижды предлагали возглавить Минобороны.
- Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, отрицает теорию о том, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года.
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