"Это была шутка", - Данилюк о предложении американском подполковнику возглавить Минобороны

20 ноября, 2019, 09:59

Бывший секретарь СНБО опроверг заявление подполковника Александра Виндмана, который свидетельствовал в Сенате

Об этом Александр Данилюк заявил изданию DAILY BEAST.

По словам Данилюка, они с подполковником виделись только раз, и тогда, вспоминая о том, что оба жили в Советском Союзе, он в шутливой форме предложил Виндману стать министром.

Напомним, Виндман вчера на слушаниях заявил, что ему трижды предлагали возглавить Минобороны.