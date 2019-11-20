Путин хочет, чтобы Украина согласовывала с "ДНР/ЛНР" закон об особом статусе Донбасса

20 ноября, 2019, 14:43

Президент РФ на экономическом форуме "Россия зовёт" вновь напомнил о позиции РФ перед Нормандским саммитом

Об этом сообщают российские СМИ.

На XI экономическом форуме "Россия зовёт" Путин вновь выразил свою позицию относительно необходимости Украине согласовывать свое законодательство с незаконными террористическими группировками, подконтрольными российской оккупационной власти, так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Президент отметил, что хочет, чтобы Украина приняла новый закон об особом статусе Донбасса, который бы не противоречил "воле" террористических группировок.