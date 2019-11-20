Путин хочет, чтобы Украина согласовывала с "ДНР/ЛНР" закон об особом статусе Донбасса
20 ноября, 2019, 14:43
Президент РФ на экономическом форуме "Россия зовёт" вновь напомнил о позиции РФ перед Нормандским саммитом
Об этом сообщают российские СМИ.
На XI экономическом форуме "Россия зовёт" Путин вновь выразил свою позицию относительно необходимости Украине согласовывать свое законодательство с незаконными террористическими группировками, подконтрольными российской оккупационной власти, так называемыми "ДНР" и "ЛНР".
Президент отметил, что хочет, чтобы Украина приняла новый закон об особом статусе Донбасса, который бы не противоречил "воле" террористических группировок.
- Напомним, бывший член Трехсторонней контактной группы, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный, утверждает, что Кремль хочет навязать Украине новый закон о самоуправлении в ОРДЛО, но без контроля над границей и вывод боевиков.
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