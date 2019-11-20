Президент Сербии приказал расследовать причастность российского дипломата к вербовке местных чиновников
Об этом сообщает Радио Свобода.
Вучич в качестве главного командующего Вооруженных сил Сербии созвал совещание, на котором должны обсудить результаты следствия. Об этом заявила премьер-министр Ана Брнабич. "В случае если окажется что это правда, это будет серьезное дело и проблема для нас", - отметила Брнабич.
Белградская газета "Блиц" в нынешнем выпуске обнародовала, что "российский дипломат и сотрудник службы разведки Георгий Клебан был участником шокирующей видеозаписи, на которой видно как он вручает деньги одному якобы высокопоставленному чиновнику Сербии".
Упомянутый видео-запись была распространенный в сети YouTube 17 ноября. Газета утверждает, что аутентичность записи проверена. На нем можно узнать российского дипломата и определенные дома в Белграде. Лицо человека, который принимает деньги, находится в тени.
Читайте также
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения
-
Читайте также
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения