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Espreso.tvМирПрезидент Сербии приказал расследовать причастность российского дипломата к вербовке местных чиновников

Президент Сербии приказал расследовать причастность российского дипломата к вербовке местных чиновников

Президент Сербии Вучич издал распоряжение Военному агентству по безопасности провести следствие о причастности российского дипломата к вербовке сербских чиновников

Об этом сообщает Радио Свобода.

Вучич в качестве главного командующего Вооруженных сил Сербии созвал совещание, на котором должны обсудить результаты следствия. Об этом заявила премьер-министр Ана Брнабич. "В случае если окажется что это правда, это будет серьезное дело и проблема для нас", - отметила Брнабич.

Белградская газета "Блиц" в нынешнем выпуске обнародовала, что "российский дипломат и сотрудник службы разведки Георгий Клебан был участником шокирующей видеозаписи, на которой видно как он вручает деньги одному якобы высокопоставленному чиновнику Сербии".

Упомянутый видео-запись была распространенный в сети YouTube 17 ноября. Газета утверждает, что аутентичность записи проверена. На нем можно узнать российского дипломата и определенные дома в Белграде. Лицо человека, который принимает деньги, находится в тени.

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