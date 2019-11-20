Правительство назначило руководителей Госгеокадастра, Госархива, Службы безопасности на транспорте и Укринфрапроекта

Об этом сообщает Правительственный портал.

Правительство утвердило победителей конкурсных отборов по должностям:

- главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, им стал Башлык Денис Александрович;

- главы Государственной службы по безопасности на транспорте, им стал Погорелый Александр Викторович;

- главы Государственной архивной службы, им стал Хромов Анатолий Владимирович;

- главы Государственного агентства инфраструктурных проектов, им стал Хомяков Кирилл Алексеевич.

Кроме того, правительство приняло решение объявить конкурс на должность главы Государственной регуляторной службы.

Также Кабмин продлил срок подачи документов на должности госсекретарей Минекоенерго и Минрегиона, а также глав Государственного космического агентства, Госэкоинспекции, Госводагентства, Госпотребслужбы до 22 ноября 2019 года.

Кабинет министров также уволил Михаила Загрийчука с должности заместителя министра здравоохранения.