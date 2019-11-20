Порошенко: РФ захватила украинские корабли, чтобы остановить заводы в Мариуполе и Бердянске, а вернула - во исполнение решения арбитажа

20 ноября, 2019, 23:20

Об этом он заявил во время Марафона Достоинства - совместном проекте Еспресо, Прямого и 5 телеканалов, посвященного 6-й годовщине начала Евромайдана.

"Позиция первая - это не была никакая спецоперация, это была рутинная ротация. Я полностью поддерживаю и разделяю необходимость этих решений и с политической, и с стратегической точки зрения. Речь идет не о том,

что мы обеспечили соблюдение международного права, обеспечили отстаивание, что Керченский пролив - это международные воды, где свободно могут передвигаться украинские военные корабли, не спрашивая ни у

кого разрешения на это", - сказал Порошенко.

Экс-президент сказал, что план Путина был заблокировать и расшатать ситуацию на Приазовье.

"Вопрос еще важнее, хочу подчеркнуть, что план Путина заключался в том, чтобы остановить и прекратить торги коммерческих кораблей через Керченский пролив. Для чего они это делали? Для того, чтобы остановить Мариуполь - наш промышленный центр. Для того, чтобы остановились заводы в Мариуполе, Бердянске, для того, чтобы резко выросла безработица и недовольство украинской властью. И с помощью такого способа фейковых новостей, гибридными инструментами захватить Донбасс", - сказал он.

Порошенко сказал, что другого варианта для защиты границ не было.

"Это никакой не инцидент, это четко подпадает под акт агрессии, правоту действий Украины и ее руководства признал Международный суд в городе Гамбурге. И я бы хотел поблагодарить наших дипломатов, которые выполнили директивы президента Порошенко по юридической защите интересов Украины. Я хотел бы поблагодарить моряков, я приветствую то, что они вернулись домой. я абсолютно считаю, что нечего нам радоваться возвращению кораблей в таком состоянии. Это Россия выполнила в последний день перед началом слушаний, по сути, выполнила решение арбитажа и

вернула нам корабли. У нас не было другой альтернативы, как действовать таким образом, защищая границы Украины ", - подытожил пятый президент Украины.