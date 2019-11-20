Порошенко: РФ захватила украинские корабли, чтобы остановить заводы в Мариуполе и Бердянске, а вернула - во исполнение решения арбитажа
Об этом он заявил во время Марафона Достоинства - совместном проекте Еспресо, Прямого и 5 телеканалов, посвященного 6-й годовщине начала Евромайдана.
"Позиция первая - это не была никакая спецоперация, это была рутинная ротация. Я полностью поддерживаю и разделяю необходимость этих решений и с политической, и с стратегической точки зрения. Речь идет не о том,
что мы обеспечили соблюдение международного права, обеспечили отстаивание, что Керченский пролив - это международные воды, где свободно могут передвигаться украинские военные корабли, не спрашивая ни у
кого разрешения на это", - сказал Порошенко.
Экс-президент сказал, что план Путина был заблокировать и расшатать ситуацию на Приазовье.
"Вопрос еще важнее, хочу подчеркнуть, что план Путина заключался в том, чтобы остановить и прекратить торги коммерческих кораблей через Керченский пролив. Для чего они это делали? Для того, чтобы остановить Мариуполь - наш промышленный центр. Для того, чтобы остановились заводы в Мариуполе, Бердянске, для того, чтобы резко выросла безработица и недовольство украинской властью. И с помощью такого способа фейковых новостей, гибридными инструментами захватить Донбасс", - сказал он.
Порошенко сказал, что другого варианта для защиты границ не было.
"Это никакой не инцидент, это четко подпадает под акт агрессии, правоту действий Украины и ее руководства признал Международный суд в городе Гамбурге. И я бы хотел поблагодарить наших дипломатов, которые выполнили директивы президента Порошенко по юридической защите интересов Украины. Я хотел бы поблагодарить моряков, я приветствую то, что они вернулись домой. я абсолютно считаю, что нечего нам радоваться возвращению кораблей в таком состоянии. Это Россия выполнила в последний день перед началом слушаний, по сути, выполнила решение арбитажа и
вернула нам корабли. У нас не было другой альтернативы, как действовать таким образом, защищая границы Украины ", - подытожил пятый президент Украины.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 25 мая 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- 7 сентября 2019 г. Россия вернула Украине всех 24 моряков в рамках обмена "35/35"
- 18 ноября 2019 г. Россия вернула Украине захваченные военные суда: "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".
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