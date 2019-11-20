 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПомпео хочет уйти из администрации Трампа - Time

Помпео хочет уйти из администрации Трампа - Time

Госсекретарь США Майк Помпео планирует уйти из администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание Time со ссылкой на собственные источники в Республиканской партии США.

Сообщается, что в последние недели Помпео сообщил трем республиканцам, что планирует уйти в отставку из администрации Трампа, чтобы баллотироваться в сенат США из Канзаса на выборах в следующем году.

По словам источников, дата отставки Помпео теперь будет зависеть от его способности ориентироваться на максимально плавный выход из администрации.

Также сообщается, что пока нет никаких указаний, обсуждал ли Помпео свои планы с Трампом.

Помощники Помпео ранее отрицали, что он планировал уйти в отставку, но пока отказываются комментировать информацию об отставке.

Напомним, ранее Помпео назвал противодействие России в Украине и Сирии "основной миссией" США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать