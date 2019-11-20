Помпео хочет уйти из администрации Трампа - Time

20 ноября, 2019, 17:12

Госсекретарь США Майк Помпео планирует уйти из администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание Time со ссылкой на собственные источники в Республиканской партии США.

Сообщается, что в последние недели Помпео сообщил трем республиканцам, что планирует уйти в отставку из администрации Трампа, чтобы баллотироваться в сенат США из Канзаса на выборах в следующем году.

По словам источников, дата отставки Помпео теперь будет зависеть от его способности ориентироваться на максимально плавный выход из администрации.

Также сообщается, что пока нет никаких указаний, обсуждал ли Помпео свои планы с Трампом.

Помощники Помпео ранее отрицали, что он планировал уйти в отставку, но пока отказываются комментировать информацию об отставке.

Напомним, ранее Помпео назвал противодействие России в Украине и Сирии "основной миссией" США.