Поддержать и побыть рядом с малышом: Супрун рассказала о семейных комнатах в больницах

20 ноября, 2019, 13:49

Поддерживать ребенка эмоционально, общаться с врачами и получать рекомендации об уходе по возвращении домой, иметь лучшие шансы и больше сил на борьбу с болезнью - такие преимущества дает наличие семейных комнат в больницах и близкие и родные рядом

Об этом экс-глава МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

"Для нормальной поддержки необходимы благоприятные условия, когда родители могут удобно проводить время вместе со своими детьми - оснащены семейные комнаты. Наличие такой комнаты способствует улучшению эмоционального состояния как самого маленького пациента, так и его родных и близких, которые могут быть рядом друг с другом даже во время лечения ребенка", - отметила Супрун.

По ее словам, в таких комнатах родители могут отдохнуть, поесть, подождать, пока закончатся медицинские процедуры, набраться сил и спокойно провести время с ребенком.

"Сейчас в Украине существует 3 таких комнаты: в Виннице, Львове и Киеве. За последние два года их посетило более 7 тысяч семей. Для них наличие таких комнат - возможность поддержать и побыть рядом со своим малышом", - добавила экс-глава Минздрава.