Поддержать и побыть рядом с малышом: Супрун рассказала о семейных комнатах в больницах
Об этом экс-глава МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.
"Для нормальной поддержки необходимы благоприятные условия, когда родители могут удобно проводить время вместе со своими детьми - оснащены семейные комнаты. Наличие такой комнаты способствует улучшению эмоционального состояния как самого маленького пациента, так и его родных и близких, которые могут быть рядом друг с другом даже во время лечения ребенка", - отметила Супрун.
По ее словам, в таких комнатах родители могут отдохнуть, поесть, подождать, пока закончатся медицинские процедуры, набраться сил и спокойно провести время с ребенком.
"Сейчас в Украине существует 3 таких комнаты: в Виннице, Львове и Киеве. За последние два года их посетило более 7 тысяч семей. Для них наличие таких комнат - возможность поддержать и побыть рядом со своим малышом", - добавила экс-глава Минздрава.
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