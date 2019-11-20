Нефедов предлагает ввести за контрабанду алкоголя и сигарет уголовную ответственность

20 ноября, 2019, 16:00

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов предлагает криминализировать контрабанду подакцизных товаров - алкоголя и сигарет

Об этом он сказал в интервью Delo.ua.

Он отметил, что таможенная служба подала законопроект "О криминализации контрабанды подакцизных товаров", который сейчас находится на согласовании в Кабинете министров Украины.

Нефедов отметил, что в документ включены также алкогольные и табачные изделия, а инициатором создания этого документа выступил лично он. При этом чиновник согласен, что это не станет панацеей в решении проблемы контрабанды.

"Если посмотреть, то у нас всегда была уголовная статья за контрабанду наркотиков. И если вы посмотрите статистику приговоров, то почти не найдете их с реальным лишением свободы. Я понимаю желание комментаторов в Facebook: "Нужно просто сделать наказание 100 лет тюрьмы, расстрел, конфискация всего имущества и всех родных занести в черный список" и так далее. Но это работает не совсем так", - заявил Нефедов.