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Espreso.tvОбществоНе только телефон и почта: Дубилет хочет реформировать государственные колл-центры и запустить поддержку мессенджерами

Не только телефон и почта: Дубилет хочет реформировать государственные колл-центры и запустить поддержку мессенджерами


фото: censor.net
Сейчас в Кабинете министров работает более 50 различных колл-центров

Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

"Мы начали централизацию колл-центров и систем обработки обращений граждан в органы власти. Я удивился, когда обнаружил, что в Кабмине работает более 50 различных колл-центров. Почти каждый колл-центр - это куча лишнего дорогостоящего оборудования, а также операторов и их начальников. Сейчас мы стартуем пилот, чтобы забрать на себя коммуникации министерства социальной политики, Офиса Президента и таможни. Затем в течение года заберем в единый центр все остальное", - заявил министр.

По словам Дубилет, правительство меняет систему мотивации операторов так, чтобы они помогали гражданам сразу на своем уровне, а не просто передавали запросы дальше.

Также планируется вскоре запустить поддержку не только по телефону или по почте, но и через мессенджеры, "потому что так падает стоимость обработки одного обращения, а качество растет".

"Будем создавать для операторов удаленные рабочие места, чтобы они могли работать из регионов, а не только из дорогого Киева", - добавил Дубилет.

 

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