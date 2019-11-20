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Espreso.tvОбществоНацкомиссия по энергетике согласовала повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии

Нацкомиссия по энергетике согласовала повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла к общественному обсуждению проект повышения с 1 января 2020 года тарифа НЭК Укрэнерго на передачу электрической энергии на 13% - до 131,71 грн / МВт-ч, тариф на услуги по диспетчеризации (оперативно-технического управления) на 24% - до 9,94 грн / МВт-ч

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 19 ноября, передает НВ со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Сначала регулятор планировал внести в повестку дня проект, предусматривающий рост тарифа на передачу на 36% - до 158,28 грн / МВт-час. Однако перед заседанием в документ были внесены уточнения, корректирующие запланированный тариф (на уровне 158,28 грн / МВт-ч) на 16,8% в сторону уменьшения - до 131,71 грн / МВт-час.

Тариф на диспетчеризацию перед одобрением проекта постановления не уточнялся.

Проекты тарифов Укрэнерго для общественного обсуждения будут опубликованы на сайте регулятора.

 
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