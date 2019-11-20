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Espreso.tvОбществоНа украинского студента напали с ножом в Польше

На украинского студента напали с ножом в Польше

В Кракове ночью напали на украинского студента, он получил серьезные ранения

Об этом сообщает Укринформ.

"В Кракове во вторник около полуночи произошло нападение с ножом на 20-летнего гражданина Украины, который учится в городе. Мужчину сильно ударили ножом в спину. У него также есть ранения ягодиц", - говорится в сообщении.

Это нападение произошло возле общежития Краковской политехники.

Экстренные службы на место происшествия вызвали прохожие.

Украинца с серьезными ранениями доставили в больницу. Медиа отмечают, что он находился под воздействием алкоголя.

В связи с нападением задержали 19-летнего и 20-летнего украинца. Они оба имели при себе ножи.

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