На украинского студента напали с ножом в Польше

20 ноября, 2019, 18:47

В Кракове ночью напали на украинского студента, он получил серьезные ранения

Об этом сообщает Укринформ.

"В Кракове во вторник около полуночи произошло нападение с ножом на 20-летнего гражданина Украины, который учится в городе. Мужчину сильно ударили ножом в спину. У него также есть ранения ягодиц", - говорится в сообщении.

Это нападение произошло возле общежития Краковской политехники.

Экстренные службы на место происшествия вызвали прохожие.

Украинца с серьезными ранениями доставили в больницу. Медиа отмечают, что он находился под воздействием алкоголя.

В связи с нападением задержали 19-летнего и 20-летнего украинца. Они оба имели при себе ножи.