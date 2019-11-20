На украинского студента напали с ножом в Польше
20 ноября, 2019, 18:47
В Кракове ночью напали на украинского студента, он получил серьезные ранения
Об этом сообщает Укринформ.
"В Кракове во вторник около полуночи произошло нападение с ножом на 20-летнего гражданина Украины, который учится в городе. Мужчину сильно ударили ножом в спину. У него также есть ранения ягодиц", - говорится в сообщении.
Это нападение произошло возле общежития Краковской политехники.
Экстренные службы на место происшествия вызвали прохожие.
Украинца с серьезными ранениями доставили в больницу. Медиа отмечают, что он находился под воздействием алкоголя.
В связи с нападением задержали 19-летнего и 20-летнего украинца. Они оба имели при себе ножи.
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