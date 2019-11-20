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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине в авто застрелился депутат партии "УКРОП", - СМИ

На Полтавщине в авто застрелился депутат партии "УКРОП", - СМИ

В Кременчуге застрелился депутат районного совета Андрей Гаврилов

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

"Автомобиль нашли в районе кондитерской "Лукас", недалеко от школы-интерната № 21 в Кременчуге. Когда Гаврилова нашли, машина была закрыта изнутри и заведена. Пистолет лежал на погибшем.

Отмечается, что Гаврилов был депутатом фракции политической партии "Украинское объединение "УКРОП".

Полиция Полтавщины в Facebook сообщает, что устанавливает обстоятельства смерти мужчины:

"Сегодня, около 10 часов, в автомобиле "Тойота" обнаружили тело 47-летнего жителя Кременчугского района. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа".

 

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