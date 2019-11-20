На Днепропетровщине по Т2 транслировали "Новороссия ТВ", - волонтер

20 ноября, 2019, 10:33

В Днепропетровской области через цифровые тюнеры Т2 транслировали канал боевиков "Новороссия ТВ"

Об этом волонтер Катерина Чижик сообщила в Facebook.

"А тем временем в Днепропетровской области по Т2 идет трансляция "раша и сепар ТВ". Это и есть информационная капитуляция. Если мы допустим зомбирование граждан через вражеские каналы. Обращаюсь к гражданам Новомосковска, пгт Черкасское, пгт Гвардейское проверить, а в случае если вы видите по своим цифровым тюнерам Т2 тридцать третий и трехсотый каналы рАсеи и Новороссии - зафиксировать возможными для вас средствами и обратиться в Службу безопасности Украины на горячую линию ", - отметила Чижик.