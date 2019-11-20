Минобразования не будет увеличивать отпуска воспитателям
20 ноября, 2019, 15:01
По предложению Профсоюза работников образования установить ежегодный отпуск в 56 дней руководителям и музыкальным руководителям учреждений дошкольного образования поступил официальный отказ за подписью заместителя руководительницы МОН
Об этом сообщает "Всеосвита" .
Центральный комитет профсоюза работников образования направил в Кабинет министров и в Министерство образования и науки предложение установить одинаковую продолжительность ежегодного отпуска руководителям учреждений дошкольного образования, музыкальным руководителям и воспитателям-методистам дошкольных учреждений - так же, как предусмотрено с 1 января 2020 года для воспитателей инклюзивных групп ( 56 дней).
Министерство образования предложение профсоюза отклонило. Отпуск для других работников детских садов остался на том же уровне - 42 дня.
- Напомним, что МОН разрабатывает план по доступности образования для людей на временно оккупированных территориях.
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