Минобороны обяжет военных знать английский язык

"Министерство обороны понимает, что это проблема и определило, что у нас будет специальное направление. Мы разложили его на три компонента", - сказала Фролова.

Она отметила, что первое направление - это ввести английский язык в систему военного образования. Это требует времени, чтобы постепенно все вооруженные силы в тех или иных формах проходили обучение.

По ее словам, следующее направление - это способ срочно уладить самые проблемные вопросы: сделать перечень должностей, для которых знание английского языка будет обязательным. Будет время - через год или два, чтобы обязательно на этой должности выучить английский язык. Необходимо, чтобы люди на ключевых с точки зрения интеграции с НАТО позициях хорошо владели английским языком.

"Третий этап - идея создания модульных или пилотных бригад, в которых полностью применены все принципы и стандарты НАТО", - добавила Фролова.