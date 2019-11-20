Минобороны обяжет военных знать английский язык
20 ноября, 2019, 12:43
Министерство обороны планирует сделать обязательным знание английского языка для определенных военных должностей и создать пилотные бригады, которые будут функционировать по стандартам Североатлантического альянса
Об этом заявила заместитель министра обороны Алина Фролова в интервью "Радио Свобода".
"Министерство обороны понимает, что это проблема и определило, что у нас будет специальное направление. Мы разложили его на три компонента", - сказала Фролова.
Она отметила, что первое направление - это ввести английский язык в систему военного образования. Это требует времени, чтобы постепенно все вооруженные силы в тех или иных формах проходили обучение.
По ее словам, следующее направление - это способ срочно уладить самые проблемные вопросы: сделать перечень должностей, для которых знание английского языка будет обязательным. Будет время - через год или два, чтобы обязательно на этой должности выучить английский язык. Необходимо, чтобы люди на ключевых с точки зрения интеграции с НАТО позициях хорошо владели английским языком.
"Третий этап - идея создания модульных или пилотных бригад, в которых полностью применены все принципы и стандарты НАТО", - добавила Фролова.
Как известно, в этих бригадах все военнослужащие также будут проходить обучение по английскому языку. Есть фиксация этой проблемы и долгосрочный план и срочные средства ее преодоления.
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