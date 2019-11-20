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Espreso.tvОбществоМоравецкий хочет вернуть этнических поляков в Польшу

Моравецкий хочет вернуть этнических поляков в Польшу

В свете демографических вызовов в Польше нужно принять стратегию, которая будет включать, в частности, стратегию возвращения этнических поляков домой

Это во время инаугурационной речи в Сейме Польши в качестве вновь премьер-министра страны подчеркнул председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ.

"Речь идет о возвращении всех, у кого за спиной драматический опыт предыдущих поколений - тех с Востока и тех с Запада. Они обогатят Польшу", - подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что Польша пока на пороге неблагоприятных демографических трендов. Стратегия возвращения этнических поляков домой, по словам Моравецкого, может привести к тому, что через 20 лет поляки станут значительно большим народом.

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